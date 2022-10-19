Подозревают, что обманным путем из Государственной больничной кассы получено более 350 000 евро

Представители Клайпедского управления Службы специальных расследований (ССР) и Службы расследования финансовых преступлений сообщают, что, по данным расследования в результате, как подозревают, коррупционной деятельности из Государственной больничной кассы (ГБК) при Министерстве здравоохранения более чем за два года обманным путем могло быть получено более 350 000 евро.

Подозрения уже предъявлены 10 лицам: врачу Клайпедской городской поликлиники, представителю фармацевтического общества и 8 пациентам. При расследовании этого дела получена также информация о возможном взяточничестве врачей, расследуются более 10 случаев, когда врачи, возможно, приняли взятки от пациентов, говорится в сообщении для СМИ.

По данным проводимого досудебного расследования, семейный врач, работающая в клайпедской поликлинике, действуя вместе с представителем фармацевтического предприятия, более двух лет могла фальсифицировать данные о выписываемых пациентам и компенсируемых ГБК бандажах.

Во время следствия установлено, что от имени использовавших бандажи и уже выздоровевших пациентов бандажи тенденциозно выписывались ежемесячно, хотя сами пациенты об этом ничего не знали и к врачу не обращались.

"Подозревают, что выписанные врачом бандажи чаще всего выдавали в одной небольшой клайпедской аптеке. Полагают, что представитель фармацевтического предприятия возможно передавал директору аптеки данные пациентов о выписанных им рецептах, а директор сразу оформляла возможно фиктивную продажу бандажей и в электронной системе здоровья (e.sveikata) отмечала, что бандажи уже проданы и пациенты их забрали", – говорится в сообщении.

Установлено, что аптека якобы продавала пациентам бандажи, даже не имея их, то есть возможно фиктивные продажи определенного количества бандажей оформляли в документах, а товары заказывались и доставлялись в аптеку позже.

Между выпиской рецепта и получением товара проходило всего несколько минут, хотя отмечалось, что бандажи якобы получили лица, живущие в Шилуте или Кретинге. Во время опросов большая часть пациентов указала, что даже не знала о такой аптеке и месте ее нахождения. Собранные СРФП данные показывают, что 80 проц. годовых продаж этой маленькой аптеки составляли компенсации, полученные за эти бандажи из ГБК.

В результате таких возможно незаконных действий ущерб ГБК мог составить более 350 000 евро. В ходе следствия это сумма может увеличиться.

Врачу и представителю фармацевтического предприятия назначена мера пресечения – письменное обязательство не уезжать и не общаться с установленными лицами, представителю фармацевтического предприятия назначен также залог в 10 тыс. евро.

В ходе расследования было проведено несколько десятков обысков по местам работы и жительства подозреваемых, в их автомобилях, в аптеке и т.д.

"Во время обысков в аптеке было обнаружено и изъято 289 упаковок бандажей по 10 ед. каждая, общая сумма компенсаций за такое количество бандажей может достигать более 45 тыс. евро. Найденные бандажи были оформлены как проданные и выданные пациентам, но пациенты их не получили и в аптеке они хранились как неучтенные товары. В ходе следствия опрошено уже более 50 свидетелей, большая часть которых подтвердили, что не получали или получили значительно меньше бандажей, чем им было выписано и якобы выдано", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии с презумпцией невиновности лица невиновны, пока суд не подтвердит их вину.

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