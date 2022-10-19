Правительство Литвы занялось реформой автобусного сообщения

Правительство Литвы в среду будет решать вопрос реформы автобусного сообщения.

Министерство транспорта предлагает внести изменения в Кодекс дорожного транспорта и установить существенные условия этого бизнеса, порядок выдачи и отзыва разрешения на перевозку пассажиров, утверждение возможности предоставления публичных услуг.

По данным специалистов, на апрель 2022 года, из 306 маршрутов дальнего следования 61 был остановлен из-за пандемии, их так и не возобновили.

Предполагается, что эти маршруты финансово невыгодны, поэтому после вступления в силу поправок к кодексу их финансировали бы за государственный счет.

По предварительным подсчетам, в следующем году на их финансирование потребовался бы дополнительно 1 млн. евро.

Одно из существенных требований к перевозчикам – гарантии обеспечения перевозок пассажиров. Если перевозчик прекратит деятельность и не обеспечит регулярные перевозки, то он лишится части или всего государственного финансирования.

Организатором таких перевозок предлагают назначить Литовскую администрацию безопасности транспорта – она устанавливала бы степень необходимости маршрута, выдавала бы разрешения, меняла и упраздняла бы маршруты. Сейчас все эти условия устанавливает Министерство транспорта.

Предлагается подбирать перевозчиков на такие маршруты без проведения конкурсов.

Кроме того, администрация организовала бы перевозку инвалидов. Автобусы для перевозки пассажиров не должны быть старше 14 лет, а с января 2026 г. – 10 лет.

Кроме того, если рядом с маршрутом есть медучреждения важно обеспечить промежуточный пункт подъезда к нему, если это не меняет траекторию маршрута.

Министерство предлагает узаконить содержание перевозки пассажиров на заказных рейсах, установить в муниципалитетах правила перевозки пассажиров и багажа, унифицировать требования для автовокзалов.

В кодексе сейчас есть только правила организации муниципальных услуг, а деятельность по перевозке на дальние расстояния в законе не прописана, не установлены и критерии маршрутов.

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