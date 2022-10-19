Новый "президентский" рейтинг: если убрать одну фамилию, получается новый расклад

Если бы президентские выборы в Литве проходили в ближайшее воскресенье, то на них победил бы нынешний президент Гитанас Науседа. Таковы данные опроса, проведенного по заказу Delfi компанией Spinter tyrimai 20–30 сентября. Несмотря на то, что у Науседы на данный момент нет явного конкурента, идущие вслед за ним кандидаты озадачивают, поскольку недоверие общества к власти может вызвать неожиданный эффект.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за Науседу голосовали бы 16,8% респондентов.

На втором месте рейтинга - председатель Совета адвокатов Игнас Вегеле. За него голосовали бы 8,9% участников опроса.

На третьем месте – глава правительства Ингрида Шимоните (7,9%).

За ней идет лидер соцдемов Вилия Блинкявичюте (6,2%) и министр обороны Арвидас Анушаускас (5,6%).

На шестом месте рейтинга экс-премьер Саулюс Сквернялис (4,7%).

За ним идет общественный деятель Андрюс Тапинас (3,8%).

За лидера Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса готовы голосовать 2,6% участников опроса.

На последнем месте рейтинга спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен (2%).

За другого кандидата намерены голосовать 11,8% участников опроса, еще 11,9% не голосовали бы, а 17,8% не знали, за кого голосовать.

В списке были также фамилии Аурелиюса Вериги, Ремигиюса Шимашюса, Аушры Малдейкене, Вальдемара Томашевского, Пятраса Гражулиса и Габриэлюса Ландсбергиса - все они набрали меньше чем 2% голосов.

Глава Spinter tyrimai социолог Игнас Зокас сказал Delfi, что рейтинг изменился, поскольку в него не включили экс-президента Далю Грибаускайте.

"Это позволило несколько укрепить позиции нынешнего президента Науседы, кроме того, вырос рейтинг Анушаускаса, но самое интересное на этот раз - укрепление позиции Вегеле, несмотря на значительное отставание от действующего президента", – сказал Зокас.

По его словам, Вегеле становится "кандидатом номер два, по нынешнему рейтингу".

Политолог Мажвидас Ястрамскис сказал, что в последние два года в Литве поднялась волна политической элите и Вегеле может этим воспользоваться, объединить тех, кто выступает против всех действующих политиков.

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