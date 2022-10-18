Генерал Поцюс освобожден от должности главы Службы общественной безопасности Литвы

С поста главы Службы общественной безопасности Литвы (СОБ) уходит Ричардас Поцюс.

Министерство внутренних дел Литвы во вторник сообщило, что с 20 октября по соглашению сторон уходит со своей должности генерал Р. Поцюс, он подал прошение об увольнении.

Сам Р. Поцюс подчеркнул агентству, что его увольняет правительство, не министерство, и что он не будет комментировать ситуацию.

Министерство в свою очередь утверждает, что ко всем главам уставных служб предъявляются одинаковые требованию.

"СОБ и все другие уставные службы во время чрезвычайного положения выполняют особую роль и задачи по обеспечению национальной безопасности, которые требуют координации действий, связи и доверия. Ко всем руководителям служб предъявляются одинаковые требования по постоянной готовности, доступности и обмену информацией. При принятии важных решений, касающихся обучения, обеспечения и управления угрозами должностных лиц, необходима вовлеченность всех без исключения служб, отвечающих за общественную безопасность", — говорится в сообщении МВД.

Главу СОБ по представлению министра внутренних дел назначает и увольняет правительство.

В июне Р. Поцюсу был объявлен выговор за служебный проступок, совершенный с нарушением Устава внутренней службы положений Службы общественного порядка, положений Рабочего регламента МВД.

МВД тогда утверждал, что Р. Поцюс нарушил служебную субординацию, не выполнил указания руководства, показал отрицательный пример другим работникам учреждения и главам других уставных ведомств.

Глава СОБ заявил, что будет обжаловать взыскание в суде.

Р. Поцюс занимал эту должность с 2015 года. Ранее он служил в армии, работал в правоохранительных органах.

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