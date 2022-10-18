Президент по телефону поздравил Витаутаса Ландсбергиса с 90-летием

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник по телефону поздравил председателя Верховного Совета-Восстановительного Сейма Витаутаса Ландсбергиса, отмечающего 90-летие.

"Искренне поздравляю Вас в этот день, когда многие жители Литвы и во всем мир благодарят Вас за сделанное, восхищаются Вашей ролью в восстановлении Независимости Литвы и желают дальнейшего жизненного пути", – цитируется президент в распространенном сообщении.

Руководитель страны отметил, что В. Ландсбергис воплощает высоты создателя, человека искусства и профессиональной политики.

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Г. Науседа убежден, что яркие черты личности юбиляра, смелость и внутренняя свобода, выдвинули его в первопроходцы движения "Саюдис", а позже и руководителя восстановленной Литовской Республики.

"Множество людей, независимо от их взглядов, благодарны и будут благодарны Вам за вклад в развал Советского Союза, борьбу против распространяемой тиранами лжи, создание пространства свободы, независимости и демократии", – сказал президент профессору В. Ландсбергису.

Президент пожелал В. Ландсбергису еще больше творческих побед, личного счастья, а самое важное – увидеть крах еще одной тирании и воцарения долгожданного мира и свободы во всех соседних с Литвой государствах.

Первый руководитель после восстановления независимости Литвы, подписант Акта 11 Марта, общественный деятель, историк искусства, музыки и культуры В. Ландсбергис родился 18 октября 1932 года в Каунасе, в семье архитектора Витаутаса Ландсбергиса-Жямкальниса и глазного врача Оны Яблонските-Ландсбергене.

В 1952 г., еще во время учебы, В. Ландсбергис занялся педагогической работой и занимался ею до марта 1990 года. Преподавал фортепиано в вильнюсской музыкальной школе им. М. К. Чюрлениса, в Государственной консерватории, в Вильнюсском педагогическом институте. В 1969 г. защитил диссертацию "Творчество композитора М. К. Чюрлениса". В 1978-1990 гг. был профессором Литовской академии музыки, здесь в 1994 г. защитил докторскую диссертацию.

В. Ландсбергис издал более ста книг, в которых вначале анализировал в основном творчество М. К. Чюрлениса, а в последующие годы – вопросы международной и литовской политики.

За заслуги перед Литвой В. Ландсбергис награжден орденом Витаутаса Великого I степени (1998), орденом Витаутаса Великого с золотой цепью (2003). В 2004 г. ему была присуждена общественная премия им. Антанаса Размы Фонда литовцев США (США). В. Ландсбергис удостоен Национальной премии в области культуры и искусства (2011), награжден Большим крестом ордена Креста Витиса (2012), Олимпийской звездой ЛНОК. Является почетным добровольцем.

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