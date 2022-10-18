Сюрприз в Вильнюсе: водитель такси не говорит по-литовски, в салоне накурено

Жители, у которых нет своего автомобиля или которые временно не могут им пользоваться, часто вызывают такси или пользуются услугой подвоза пассажиров. Однако жители Литвы признают, что несмотря на удобство такой услуги, не всегда такая услуга оставляет хорошее впечатление. Вильнюсцы рассказали, что не раз приходилось ехать в прокуренных машинах и думать, как договориться с водителем, который не владеет литовским или принципиально не говорит на нем.

Вильнюсец Лаймонас (имя редакции Delfi известно) рассказал о своем опыте общения с водителем компании Bolt. Водитель не говорил по-литовски, поэтому не получилось объяснить, куда ехать. Водитель был смуглый, возможно, приезжий с Востока.

Лаймонас рассказал, что это не первый такой случай. Были и еще менее приятные случаи. Однажды его вез местный житель, который принципиально отказывался говорить по-литовски, он понимал, что ему говорит клиент, но намеренно отвечал по-русски и требовал, чтобы клиент "не выделывался" и говорил по-русски.

Мигле из Вильнюса также поделилась своим опытом и рассказала, что водитель-иностранец - не новость, но однажды ей пришлось ехать в прокуренном автомобиле. А последний раз водитель даже не скрывал, что он курит - под стеклом лежала зажигалка и пачка сигарет.

Она сказала, что ситуация примерно одинаковая в машинах всех компаний и перевозчиков.

Глава компании Bolt ц Литве Андрюс Пацявичюс сказал, что их платформа открыта для всех "не зависимо от пола, возраста, расы и национальности".

"Водителям для регистрации нужно лишь удостоверение, разрешающее заниматься индивидуальной деятельностью и разрешение, выданное Литовской администрацией безопасности транспорта. Наше приложение устроено так, что в большинстве случаев водителю не надо общаться с пассажиром – маршрут и цена поездки согласовываются еще до заказа. Если клиент понимает, что ему нужно общаться с водителем, а он не сможет этого делать, то он может отказаться от услуги с помощью приложения и информировать наших специалистов. В таких случаях мы назначаем пассажирам компенсацию", – пояснил он.

"Если поездка состоялась, но во время поездки были какие-то неудобства – мы призываем оставить отзыв. Неважно, чего это касается - поведения водителя, неприятного запаха или еще чего-нибудь, мы стараемся отвечать ожиданиям клиентов и компенсируем стоимость поездки хотя бы отчасти", – сказал глава Bolt в Литве.

Пацявичюс также указал, что автомобили компании Bolt не принадлежат, поэтому об их состоянии заботятся водители.

"В соответствии с действующим порядком автомобили, на которых оказывают услуги подвоза, чаще проходят техосмотр.

Получив сообщение пассажиров о неопрятном или опасном автомобиле, мы связываемся с водителями и просим исправиться. Также временно блокируют профиль водителя. Если речь идет о визуально заметных недостатках, просим прислать фотографию, свидетельствующую об устранении недостатков. Нас волнует качество обслуживания клиентов и их безопасность, поэтому мы рассматриваем каждую жалобу. Если получаем информацию о недостойном поведении водителя, временно блокируем доступ к его профилю. Напоминаем водителям, что каждую поездку можно оценивать, а об отрицательном опыте пассажиры могут сообщать через приложение", - рассказал Пацявичюс.

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