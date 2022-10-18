Еврокомиссар от Литвы: для введения потолка цен на газ следует договориться о механизме его финансирования

Для того, чтобы в Евросоюзе (ЕС) были введены ограничения цен на газ, необходимо договориться о механизме их финансирования, заявил еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

Об этом он сообщил BNS после очередного пакета предложений Еврокомиссии (ЕК) по преодолению энергетического кризиса, в котором не было предложения о потолке цен.

"Комиссия оставляет возможность обсуждать потолок цен на газ. Эта модель, возможно, будет обсуждаться, но должна обсуждаться на уровне Евросоюза, в первую очередь, если будет решен вопрос компенсации и будет найден механизм", - заявил ответственный за окружающую среду, океаны и рыболовство член ЕК.

Он полагает, что нерешенный вопрос компенсаций - это основная причина того, что ЕК не предлагает эту меру. Еврокомиссар не исключил, что на этой неделе дискуссия о потолке цен может продолжиться на Совете глав стран Европы и на Совете министров энергетики ЕС.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис на прошлой неделе заявил, что за "потолок" цен по всем оптовым сделкам ясно высказались 15 стран, за "потолок" цен на электроэнергию - 8 стран.

Он отметил, что цена сверх установленного предела должна финансироваться из средств ЕС, а президент Гитанас Науседа ранее заявлял, что это можно сделать на средства ЕК, взятые в кредит. В. Синкявичюс полагает, то такой сценарий не является реалистичным, против этого выступят страны ЕС, высказывающиеся за более жесткую финансовую политику.

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