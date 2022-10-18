На границе Литвы с Калининградской областью увеличились очереди грузовиков

На границе Литвы и Калининградской области России во вторник заметно увеличилось количество ожидающих въезда в область грузовиков. По данным Таможенного департамента Литвы, проблемы пропуска автомобилей возникают с российской стороны.

"Хотя поток грузовиков несколько увеличился, пропускная способность на литовской стороне является нормальной. Очередь формируется после прохождения литовской таможни, а значит пропускная способность дает сбой где-то на российской стороне. Причины мы установить не можем, так как общение между литовской и российской таможнями практически не происходит", - заявила BNS Plius специалист по связям со СМИ Таможенного департамента Литвы Лина Лауринайтите-Григене.

По данным Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов Литвы, утром во вторник у КПП Кибартай было припарковано 138 грузовых автомобилей (в понедельник — 86), которым придется ждать около 17 часов.

На литовско-белорусской границе очереди оставались стабильными, немного увеличилось количество ожидающих грузовиков на белорусской стороне. Утром во вторник 380 грузовиков ожидали проверки на пункте Медининкай (394 было в понедельник), в Шальчининкай - 401 (342), в Райгардасе - 302 (368), в Лаворишкес 250 (столько же).

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