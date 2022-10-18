Инсталляцию со ступенек Ратуши уберут досрочно: невозможно обеспечить безопасность

Инсталляция Дайнюса Лишкявичюса на ступеньках столичной Ратуши "А что, если? / Ситуация / Параллели" должна была простоять месяц, однако ее уберут до конца намеченного срока. Причина, по словам художника - "ситуация с использованием искусства". Чтобы избежать недоразумений, ее уберут 18 октября. По этому случаю Лишкявичюс приглашает всех желающих на встречу в 18 ч.

Художник рассказал, что уже в первую ночь после появления инсталляции машину сдвинули с места, в ней разбили стекло, а внутрь забросили самокат – пришлось вызывать полицию.

Полицию пришлось вызывать не раз. Во второй раз выбито заднее стекло, кроме того, вытащили бак...

"После этого была вызвана охрана, по ночам автомобиль охраняли. В последние выходные договорились, что охрана продежурит до 5 ч. утра, но этого оказалось недостаточно, автомобиль все равно столкнули с места, развернули. Меня не было, а инсталляцию "использовали" нехарактерным способом... Ее уберут, нет столько ресурсов для охраны, кроме того, ее уже сместили с запланированного места. Это максимум, больше вынести невозможно", – сказал Лишкявичюс, заметив, что его такая реакция людей удивляет.

"Все в шоке – даже администрация Ратуши... Уже неделю назад было решено убрать инсталляцию, якобы, что это за искусство? Нам надо было получить разрешение мэра Ремигиюса Шимашюса, он сказал: "Вильнюс - открытый город для современного искусства". Каждый день я был в напряжении. Кроме того, инсталляцию отказались страховать страховые компании. Была масса проблем не только у меня, но и у города. Выяснилось, что камеры не очень фиксируют происходящее – возник вопрос безопасности. Ратуша, а, оказывается, можешь делать, что хочешь... Это ведь лицо города, его должны охранять, на него должны быть направлены камеры, а получается, что ситуация вскрыла недостатки системы", – заметил Лишкявичюс.

"Интересные отношения инсталляции с жителями, с гостями города", – продолжил он.

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