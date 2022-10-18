В Клайпеду прибыл крупный груз СПГ

На Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыла крупная партия газа из США. Это вторая партия СПГ в этом месяце.

По данным BNS, груз предназначен для эстонской энергетической группы Elenger (Eesti Gaas).

Газовоз Isabella, ходящий под греческим флагом, прибыл в Клайпедский порт во вторник утром и пришвартовался к судну-хранилищу Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com, servefinder.com и myshiptracking.com.

Как ранее сообщал BNS оператор терминала - компания Klaipėdos nafta, газовоз доставил 153 тыс. кубометров газа.

Груз прибыл с завода по сжижению газа Sabine Pass в американском штате Луизиана, которым управляет американская компания Sabine Pass Cheniere Energy.

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