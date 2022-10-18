Министр обороны Литвы о ситуации в Беларуси: происходит двустороннее движение военной техники

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорит, что в настоящее время в Беларуси происходит двустороннее движение военной техники.

"Сейчас на территорию Беларуси переправляют мобилизованных (россиян – ЭЛЬТА). Парадокс заключается в том, что из Беларуси вывозятся боеприпасы, техника, танки, бронемашины и грузовики, а на территорию Беларуси завозится чуть меньше танков, бронемашин и грузовиков. Происходит такое двустороннее движение. Это говорит о том, что они все еще прилагают усилия для подготовки к дальнейшей войне с Украиной", - во вторник журналистам сказал министр.

Как заявляет Минск, на территорию своего союзника Беларуси Россия намерена перебросить 9 тысяч военных, включая танки, боевые машины пехоты и артиллерию. Утверждается, что будет переброшено около 170 танков, до 200 боевых машин пехоты и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.

По словам А. Анушаускаса, объявленная в сентябре в России мобилизация не прошла гладко. По его словам, объявляя мобилизацию, Кремль пытается компенсировать огромные потери, которые он понес после нападения на Украину.

"Россия пытается компенсировать понесенные потери. Как бы ни скрывали, эти потери огромны. По разным оценкам, от 100 до 200 тыс. людей выведено из строя – не только погибших, но и раненых. Они будут компенсированы жертвами частичной мобилизации. Их после короткой подготовки планируется отправить на фронт", - сказал А. Анушаускас, добавив, что мобилизованным россиянам приходится воевать на сломанной технике.

"Ранее в России не была активирована система мобилизации и было видно, что они не готовы. Было видно, что даже техника, которая была отправлена в Украину, не ехала. Нужно было собирать один танк из четырех. Поэтому пополнение армии было и остается сложным", - добавил министр.

10 октября Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о размещении в стране совместной региональной военной группировки.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!