"Каждый раз мы гордимся нашими покупателями, они не остаются равнодушными к нуждающимся. Мы понимаем, что нынешняя ситуация стала вызовом для многих людей и мы бесконечно благодарны каждому, кто поделился продуктами и гигиеническими принадлежностями с нуждающимися. Такие акции сейчас очень важны – они не только приносят еду на столы нуждающихся, но и укрепляют наше единство", – сказала представитель сети Maximа Эрбнеста Дапкене.
В минувшие выходные акция состоялась в 122 магазинах сети Maximа по всей Литве.
Волонтерам "Продовольственного банка" можно было передавать продукты и гигиенические принадлежности. Эти вещи организация потом раздает нуждающимся: малоимущим, бездомным, безработным, пенсионерам, беженцам и т.д.
Активнее всего в акции участвовали жители крупных городов - Вильнюса, Каунаса, Шяуляя, но люди жертвовали нуждающимся во всей Литве - от Аникщая до Жежмаряя.
Maxima сотрудничает с "Продовольственным банком" уже 19 лет.
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