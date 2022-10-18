Покупатели сети Maximа услышали обращение за помощью – за два дня собрали больше 100 000 продуктов

В минувшую пятницу и в субботу во всех магазинах Литвы состоялась традиционная акция "Продовольственного банка", во время которой можно было пожертвовать продукты малоимущим людям. Покупатели сети Maxima пожертвовали 104 000 единиц продуктов и гигиенических принадлежностей большого срока годности на сумму больше 145 000 евро.

"Каждый раз мы гордимся нашими покупателями, они не остаются равнодушными к нуждающимся. Мы понимаем, что нынешняя ситуация стала вызовом для многих людей и мы бесконечно благодарны каждому, кто поделился продуктами и гигиеническими принадлежностями с нуждающимися. Такие акции сейчас очень важны – они не только приносят еду на столы нуждающихся, но и укрепляют наше единство", – сказала представитель сети Maximа Эрбнеста Дапкене.

В минувшие выходные акция состоялась в 122 магазинах сети Maximа по всей Литве.

Волонтерам "Продовольственного банка" можно было передавать продукты и гигиенические принадлежности. Эти вещи организация потом раздает нуждающимся: малоимущим, бездомным, безработным, пенсионерам, беженцам и т.д.

Активнее всего в акции участвовали жители крупных городов - Вильнюса, Каунаса, Шяуляя, но люди жертвовали нуждающимся во всей Литве - от Аникщая до Жежмаряя.

Maxima сотрудничает с "Продовольственным банком" уже 19 лет.

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