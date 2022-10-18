Во вторник горело деревообрабатывающее предприятие и в Вильнюсском районе

В Диджясалисе, Вильнюсский район, во вторник начался пожар на деревообрабатывающем предприятии.

О пожаре сообщили в 10.45 ч. Звонивший сказал, что в деревне Диджясалис, на ул. Яжеро, горит цех по обработке древесины. На место происшествия выехали пожарные-спасатели (три автоцистерны и штабной автомобиль). По предварительным данным, пожар начался в цеху, где занимались покраской древесины, в здании площадью около 100 кв. м. Рабочие покинули помещение.

В 11.30 ч. Департамент пожарной безопасности и спасения сообщил о локализации пожара, помещение проветривают.

В цеху загорелись пластиковые шланги ремонтируемого котла. Помещение было сильно задымлено.

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