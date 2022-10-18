Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
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О российских атаках дронами-камикадзе на Киев и другие города Украины говорим с нашей коллегой Насткой Федченко. Герои сюжета второй части программы — украинская семья Балджи из оккупированной Волновахи. Им посчастливилось покинуть временно оккупированную территорию и обосноваться в литовском Электренай. Поговорили с ними о жизни в оккупации, об эвакуации под бомбардировками и о жизни в Литве.
Ведущие выпуска — Анжела Бубеляк и Дмитрий Семенов
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!