Экономист: возможно, самый большой шок и беспокойство в сфере энергетики уже позади

Возможно, самый большой шок на рынке энергетики и время беспокойства по крайней мере в ближайшей перспективе уже позади, и зимой может быть легче, чем опасались, сказала старший экономист INVL Индре Гените-Пикчене.

Она во вторник представила макроэкономический обзор мировой и литовской экономики.

"Ситуация радикально изменилась. Мировая экономика сталкивается и переживает не один кризисный импульс со стороны: как хаос на рынке энергетики из-за войны в Украине, так и обострение инфляции до рекордных размеров, рост процентной ставки, а также много других импульсов, вызывающих неопределенность и беспокойство", – сказала экономист.

По ее словам, рынок энергетики в Европе демонстрирует немало умиротворяющих знаков.

"Несмотря на то, что поставки газа из России полностью остановились после взрывов на Nord Stream, европейские газохранилища солидно заполнены газом, газа в них больше, чем бывало в среднем за последние 10 лет. Это больше 90% всех мощностей хранилищ. Это солидные запасы на зиму", – считает экономист.

"Не хочется пока твердо заявлять, но, похоже, самый большой шок на рынке энергетики и время беспокойства по крайней мере в перспективе этого года уже позади, и зима может быть мягче, чем предполагалось. Однако всегда надо готовиться к худшему и радоваться, если плохой сценарий не сбылся", – сказала Гените-Пикчене.

Она не исключает, что в следующем году возможны колебания цен на газ, поскольку неясно, насколько холодная зима нас ждет.

"Но каждая страна работает над тем, чтобы найти альтернативные источники газа. Со временем эта проблема исчезнет, поскольку на фоне высоких цен быстро развивается генерация электричества из возобновляющихся источников", – заметила экономист.

Она отметила, что Литве и балтийскому региону газа хватит: "У нас есть терминал СПГ, есть Инчукалнское газохранилище, оно огромное, его достаточно до весны. С декабря начнет действовать финско-эстонский терминал СПГ".

Гените-Пикчене отмечает, что для литовской промышленности следующий год будет сложным.

"Возможно, промышленности не удастся повторить историю успеха, которую мы видели во время пандемии, когда все рухнуло вниз, а промышленность умудрилась расти достаточно быстро. Ждет более вялая фаза, особенно потому что наш основной рынок экспорта - Германия - не будет расти в следующем году, там прогнозируют спад экономики", – заметила экономист.

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