Премьер: я думаю, что развить необходимую для бригады инфраструктуру в Литве реально за 3 года

ELTA ru.DELFI.lt

Ingrida Šimonytė Foto: DELFI / Julius Kalinskas

По словам премьера Ингриды Шимоните, после того как канцлер Германии Олаф Шольц и президент Гитанас Науседа еще в июне подписали декларацию о дислокации бригады, Литва продолжает готовиться к ее постоянному присутствию в стране.

Премьер надеется, что после согласования инвестиций с Германией инфраструктуру в Литве можно будет развить в течение трех лет. "Согласно этой декларации, как мы ее читаем, это бригада, которая физически должна находиться в Литве, и мы к этому готовимся. Но мы знаем, что такие вещи не могут произойти ни за минуту, ни за месяц, ни за две недели. Такому количеству солдат требуется инфраструктура. Летом мы уже подготовили рабочий вариант инфраструктуры, сколько времени нам потребуется для ее развития, чтобы она была достаточной, и сколько это будет стоить", - сказала премьер в понедельник телеканалу LRT. Статьи по теме: Литва дополнительно закупает у США 300 бронированных внедорожников JLTV Министры: в случае кризиса немецкую бригаду разместят в Литве в течение 10 дней Премьер-министр надеется, что инфраструктура, необходимая для дислокации немецкой бригады в Литве, может быть создана в течение трех лет. "Поскольку такие инвестиции еще нужно согласовывать со страной, которая должна отправить сюда своих солдат, сейчас сформирована рабочая группа нашего Министерства обороны и Министерства обороны Германии. Я очень надеюсь, что она очень хорошо спланирует сроки. Я думаю, что всю инфраструктуру, которая необходима для того, чтобы бригада могла быть в Литве, реально создать в течение трех лет", - добавила она. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!