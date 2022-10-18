Ловля шпротов на Балтике сократится на 11%, а салаки– вырастет на 32%

Квоты ловли шпрот в Балтийском море в следующем году сократятся на 11%, а не на 20%, как предлагала Европейская Комиссия (ЕК).

При этом возможности лова салаки в центральной части моря увеличатся больше, чем предлагала ЕК - на 32% вместо 14%. Об этом в понедельник договорился Совет министров сельского хозяйства и рыболовства Европейского Союза (ЕС).

По словам министра сельского хозяйства Литвы Кястутиса Навицкаса, промысел пелагических (обитающих в зона моря, не находящихся в непосредственной близости от дна - BNS) видов является единственной оставшейся альтернативой для литовских рыбаков в открытом море на Балтике.

Поэтому добивались того, чтобы в следующем году обеспечить большие возможности для промысла салаки и шпротов и, в то же время обеспечить непрерывность процесса.

Поскольку состояние трески в восточной и западной частях Балтийского моря не улучшается, ее целенаправленный лов по-прежнему запрещен.

Государства-члены глубоко обеспокоены нерациональным рыболовством России в Балтийском море, которое игнорирует рекомендации ученых и международные соглашения, поэтому Комиссию вновь призвали к решительной реакции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!