Правительство Литвы не намерено повышать налоги, даже если ситуация ухудшится

Правительство Литвы не намерено повышать налоги, даже если экономическая ситуация, сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Я не думаю, что будем говорить о повышении налогов, если экономическая ситуация будет хуже прогнозируемой", – сказала она в интервью на LRT.

По данным Минфина, в следующем году рост ВВП составит 1,4%.

Шимоните заметила, что даже если сценарий ухудшения ситуации сбудется, это не кажется "каким-то драматическим ухудшением".

Однако она осторожно оценила и возможности дополнительных займов.

"Мы должны быть очень осторожными, поскольку обычно одновременно ухудшается экономическая перспектива и другие моменты. Конкретно - ухудшается положение на финансовом рынке, дорожают кредиты", – сказала премьер.

По словам Шимоните, правительству удалось сохранить такие рамки базового проекта, какие были запланированы в программе стабильности.

"Но когда появляются дополнительные факторы и в первую очередь энергетика, мы дополнительно считаем эти дополнительные факторы. Поэтому дефицит бюджета у нас намного хуже, чем предполагалось", – сказала премьер.

В следующем году доходы бюджета увеличатся на 3,4% (510 млн. евро) и вместе с о средствами ЕС составят 15,62 млрд. евро, а расходы – на 6,1%(1,07 млрд. евро) до 18,61 млрд. евро.

Прогнозируемый дефицит бюджета составит 4,9%, госдолг вырастет до 43% ВВП.

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