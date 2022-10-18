Новые жители Вильнюса могут получить в аптеках йодид калия

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что столица получила партию из 85 800 таблеток йодида калия для новых жителей столицы.

Этот препарат могут получить недавно декларировавшие место жительства в Вильнюсе люди. Таблетки, предъявив документ, удостоверяющий личность, можно получить в аптеках с 18 октября. Срок действия рецепта 30 календарных дней, поэтому жителей просят не медлить.

"Этот препарат смогут получить жители столицы, которые декларировали место жительства в Вильнюсе с 1 января 2021 г. по 31 июля 2022 года. Это касается и граждан Украины, которые в этот период декларировали место жительства в столице", – сказано в пресс-релизе.

Электронные рецепты централизованно выписала Центральная поликлиника, поэтому к врачу обращаться не надо: "Достаточно пойти в одну из крупных аптек, указанных в списке, предъявить документ и получить препарат".

Лицам, которые декларировали место жительства в Вильнюсе до 31 декабря 2020 года, и не забрали свои лекарства, в этот период рецепты обновлять не будут.

Муниципалитет напоминает, что йодид калия защищает щитовидную железу от вредного воздействия радиоактивного йода. Эти таблетки надо применять только после поступления специального сообщения Минздрава Литвы.

Если в случае опасности люди вовремя принимают йодид калия, щитовидка будет защищена от накапливания радиоактивного йода.

"В случае ядерной аварии щитовидную железу другие препараты с содержанием йода защитить не могут", – сказано в сообщении.

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