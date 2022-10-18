Президент Литвы: патриотическое воспитание должно стать обязательной частью образования

В понедельник президент Гитанас Науседа принял участие во встрече по поводу гражданского и патриотического воспитания, на которой обсуждались изменения и актуальные вопросы этой темы в Литве.

На встрече с представителями министерств обороны, образования, науки и спорта, Союза стрелков Литвы, а также с представителями разных школ, участвовавших в курсе гражданственности и оборонных навыков, глава государства обсудил интеграцию курсов оборонных навыков в общее образование.

Президент выслушал различный опыт и мнения представителей школ – учеников и педагогов – относительно более эффективной интеграции курса в будущем, сообщает Группа по вопросам коммуникации администрации президента.

"Безопасность нашего государства может быть гарантирована тогда, когда о ней заботится каждый гражданин. Поэтому качественное образование, интегрирующее гражданское и патриотическое воспитание, является неотъемлемым условием обеспечения национальной безопасности. Особенно в сегодняшнем геополитическом контексте мы должны стремиться ко всеобъемлющему гражданскому воспитанию", - сказал президент.

Глава страны сказал, что для успешной реализации такого образования необходима не только обязательная подготовка по национальной безопасности и обороне страны в программе начального и среднего образования, но и соответствующая подготовка педагогов.

"В целях укрепления гражданских компетенций учащихся необходимо продолжать укреплять мотивацию педагогов и их готовность интегрировать гражданское воспитание в другие учебные предметы. В случае необходимости должны произойти изменения и в школах, и в образовании в целом, необходимые для реализации", - сказал Г. Науседа.

Планируется, что Курс гражданственности и оборонных навыков, внедрением которого занимается Союз стрелков Литвы, во всех общеобразовательных школах страны станет обязательным с сентября 2024 г. В настоящее время гражданское образование интегрировано в программы по истории, литовскому языку и другим учебным предметам, учащиеся 9-10 классов изучают основы гражданского общества.

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