Профессор Витаутас Ландсбергис празднует 90-летний юбилей

Дайнора Панкуне ; Индре Юрченкайте , ru.DELFI.lt

Vytautas Landsbergis Foto: DELFI / Robertas Narmontas

Профессор Витаутас Ландсбергис во вторник празднует свой 90-летний юбилей. Он - бывший председатель Верховного совета-Восстановительного Сейма Литвы, шахматист, историк искусства, культуры, музыки, публицист, инициатор создания правой партии консерваторов – Союза отечества-Христианских демократов Литвы. Он внес значительный вклад в восстановление независимости Литвы.