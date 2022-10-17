В Литве криминалисты задержали контрабанду сигарет на 3 млн евро

На прошлой неделе криминалисты литовского города Мариямполе задержали контрабанду на сумму в 3 млн евро, сообщила полиция этого региона в понедельник.

Сообщается, что на одной из площадок разгрузки торфа в Мариямполе была задержана группа мужчин, которые грузили из товарных вагонов поезда на трактор спрятанные в торфе коробки с контрабандными сигаретами.

В ходе операции было задержано в общей сложности 1895 коробок различных контрабандных сигарет общей рыночной стоимостью около 3 млн евро.

Начато досудебное расследование. Контрабанда в таких масштабах наказывается штрафом или лишением свободы на срок до восьми лет.

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