Советник: президент сдержанно оценивает возможность на этом этапе уменьшить тариф НДС на продукты питания

Президент Гитанас Науседа сдержанно оценивает возможность уменьшить тариф налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания, сказала главный советник президента по вопросам социально-экономической политики Ирена Сягаловичене.

По мнению администрации президента, это должно обсуждаться в контексте налоговой реформы.

„Президент очень сдержанно оценивает возможность на этом этапе снижать тариф НДС на продовольствие, без предохранителей и структурных решений. Тариф НДС на продукты питания, по нашему мнению, должен обсуждаться в контексте налоговой реформы, шире, в контексте реорганизации НДС“, – сказала в понедельник И.Сягаловичене телевидению "Дельфи".

По ее словам, в Литве, если говорить о продуктах питания, не хватает целенаправленных мер, акцентируемых Международным валютным фондом и другими международными организациями, то есть мер временного характера, предназначенных для конкретных целевых групп. И.Сягаловичене предлагает уже упомянутые администрацией семейные карточки.

„Это свободное место могла бы заполнить очень точная мера – "семейная карточка", которая сейчас применяется, то есть физическая и умная программы, помощь которых мы могли бы использовать дополнительно, как инструмент государства и финансово помочь наиболее уязвимым семьям и сделать продукты питания более доступными“, – сказала советник президента.

Президент приглашает обсудить, подумать и проанализировать ситуацию и попытаться оценить, действительно ли не можем лучше защитить семьи“, – добавила И.Сягаловичене.

На прошлой неделе администрация призвала правительство и членов Сейма искать еще неиспробованные решения, как из-за выросших цен можно было бы помочь наиболее уязвимым группам общества. Администрация упомянула о своем предложении – продовольственных карточках для детей.

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