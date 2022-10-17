Соратница Палецкиса: Международный форум добрососедства намерен расширяться в Польше и Латвии

Ассоциация, созданная соратниками осужденного за шпионаж в Пользу России Альгирдаса Палецкиса, Международный форум добрососедства намерен расширяться в Польше и Латвии.

Об этом журналистам 17 октября после заседания суда, на котором решался вопрос ликвидации этой организации, сказала глава форума Эрика Швенченене.

"Мы намерены расширяться в соседних странах и уже наметили учреждение своих отделений как в Латвии, так и в Польше. И, конечно, мы выбрали широкой спектр – это издательство, это приобретение зданий. Кто будет финансировать – вопрос будущего. У нас есть последователи в разных странах, это здорово, поскольку люди во всех странах мирно настроены на мир, на экономическое и культурное сотрудничество", – сказала она.

По словам Швенченене, цель ассоциации - сохранение мира и хороших соседских отношений.

В Литве в отношении Международного форума добрососедства проводят два расследования.

17 октября судья Участкового суда Вильнюсского региона Вилмантас Амбрулявичюс намеревался начать рассмотрение дела о ликвидации ассоциации как незаконно учрежденной (такое заявление в суд передала Генпрокуратура Литвы).

В начале заседания ответчики потребовали отстранения судьи. Третьи лица считают, что Амбрулявичюс "выполняет указания прокуратуры". Решение по этому вопросу примет председатель суда.

Швенченене назвала требование прокуратуры ликвидировать форум "большой борьбой против свободы слова".

"Может, не нравится наша деятельность, но ведь и нам чья-та деятельность может не нравиться", – сказала она.

"Мы не делаем ничего, что противоречит законам, мы выбрали широкий спектр, в названии нашей организации есть слово "международный", мы не остановили наш выбор на чем-то запрещенном", – продолжила Швенченене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!