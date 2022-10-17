Министр финансов: для финансовой помощи Украине в следующем году потребуется 37 млрд долларов

Для финансовой помощи переживающей российскую военную агрессию Украине в следующем году потребуется 37 млрд долларов помощи доноров, ее план уже ясен, заявила министр финансов Гинтаре Скайсте.

Министр финансов приняла участие в прошедшей в Вашингтоне встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка. В интервью радио LRT она отметила, что будет обеспечена краткосрочная помощь, однако идут переговоры и о долгосрочной финансовой помощи, которая будет направлена на восстановление Украины после войны.

"Если не произойдет что-то неожиданное, чего не было в планах, то в будущем года на финансирование ежедневных потребностей Украины потребуется около 37 млрд долларов, поэтому усилия необходимы интенсивные и значительные. Однако предварительный план, как может выглядеть международная донорская помощь, уже более или менее ясен", - добавила она.

Президент Украины Владимир Зеленский просит 55 млрд долларов - 38 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета и еще 17 млрд долларов - на восстановление критической инфраструктуры страны.

Г. Скайсте сообщила, что как в этом, так и в следующем году помощь выделяется на заработную плату в госсекторе, выплату пенсий и другие ежедневные нужны государства. Также обсуждается возможность использования замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины.

Г. Скайсте отметила, что из-за созданных Россией проблем, снижения сбора налогов, увеличения военных расходов Украине ежемесячно не хватает 4-5 млрд евро. В следующем году эта сумма составит в месяц 3-4 млрд евро.

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