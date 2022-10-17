В Литве начались крупные международные военные учения

В понедельник в Литве начинаются крупнейшие для страны международные военные учения "Железный волк 2022-II" (Gelezinis vilkas 2022-II), сообщили Вооруженные силы (ВС) Литвы.

Две недели на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Швянчёнском районе и его окрестностях будут тренироваться военные из Литвы, Бельгии, Чехии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Люксембурга, Великобритании, США и Австралии.

Всего в учениях примут участие 3500 военных и 700 единиц боевой техники: танков, БМП, бронетранспортеров, артиллерийских орудий, транспорта обеспечения и административного назначения.

В ходе учений будут оцениваться способность планировать и атаковать Батальона мотопехоты им. Альгирдаса, оборонительные и другие военные операции.

В учениях примет участие и боевая группа передовых сил НАТО, которая с Батальоном им. Альгирдаса будет тренироваться по принципу "вооруженные силы против вооруженных сил", а также подразделения и представители других воинских частей Литвы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!