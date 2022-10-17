Мэр Вильнюса: мы уже запаслись мазутом на отопительный сезон, часть будет использоваться уже в октябре

ELTA ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Julius Kalinskas

Поскольку отопительный сезон в Вильнюсе начинается в понедельник, мэр Ремигиюс Шимашюс уверяет, что малосернистый мазут для производства тепла может использоваться уже в октябре, так как часть его доставлена в столицу.

"Мы заключили достаточно контрактов, он еще не весь доставлен, но часть доставлена ​​и может быть использована. С этим проблем нет", - сказал в понедельник радиостанции LRT Р. Шимашюс. "Мы уже запаслись", - заверил он. На прошлой неделе в СМИ появилась информация о чрезвычайно высоких счетах части жителей Вильнюса только за змеевик, мэр столицы подтвердил, что в октябре цены на отопление не будут такими высокими, могут снизиться и в ноябре. Статьи по теме: Жителям придется смириться: отопление подорожает на треть Части вильнюсцев придется менять способ отопления домов "С октября мы начинаем по утвержденной новой цене. Она будет намного ниже, начнет сжигаться малосернистый мазут, в октябре киловатт-час тепла будет стоить дешевле, а в ноябре цена должна быть еще ниже", - заверил Р. Шимашюс, добавив, что цены до конца отопительного сезона должны оставаться "такими же, как и в прошлом году". ELTA напоминает, что Вильнюсское городское самоуправление и Вильнюсские тепловые сети (Vilniaus šilumos tinklai) с понедельника начинают в городе отопительный сезон. Цена на тепло должна составить около 8,9 центов/кВт⋅ч. По информации Вильнюсских теплосетей, в Литву уже доставлена ​​пятая часть запланированного к закупке мазута, и это составит 36 проц. всего топлива, используемого для производства тепла. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!