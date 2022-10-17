Неожиданная находка в Каманском резервате - грибы необычайно красивого цвета

В литовских лесах можно увидеть удивительные картины. Например, в начале октября в Каманском резервате специалисты нашли хлороциборию сине-зеленую (Chlorociboria aeruginosa), изумительный цвет которой завораживает.

"Засушливое начало осени не порадовало грибников, зато появилась возможность полюбоваться другими представителями царства грибов. Очень интересны и формой и окрасом грибы семейства гелоциевых. В лесах иногда можно найти гниющую древесину синеватого цвета – так ее окрашивает мицелий хлороцибории сине-зеленой, но сами плодовые тела в виде лепестков и чаш появляются нечасто", – сообщает дирекция охраняемых территорий Жемайтии.

По данным специалистов, в мире насчитывается около 20 видов хлороцибории, а в Литве произрастают лишь два из них.

Древесина, окрашенная мицелием хлороцибории сине-зеленой, издавна ценится у резчиков по дереву. Хлороцибории — сапротрофы, произрастающие на гниющей древесине лиственных деревьев, чаще всего - на дубе.

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