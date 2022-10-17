Коронавирус в Литве: 46 новых случаев и две смерти

За минувшие сутки в Литве выявлено 46 новых случаев заражения COVID-19, умерло два человека, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.

Впервые заразились 43 человека, повторно - 3.

В больницах проходят лечение 160 пациентов с COVID-19, из них 13 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 359,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 30%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

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