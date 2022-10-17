Страны Балтии призывают создать спецтрибунал для России "организаторы кровавой агрессии не должны уйти от ответственности"

Основной задачей специального трибунала стало бы преследование преступления агрессии РФ против Украины, заявили главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы.

Эстония, Латвия и Литва призвали ЕС вместе с международными партнерами помочь Украине создать специальный трибунал для преследования за преступление военной агрессии России. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран, опубликованном на сайте МИД Литвы в воскресенье, 16 октября.

"Основанный на правилах международный порядок, который мы все стремимся защищать, не сможет выжить, если останутся безнаказанными действия, которые самым вопиющим образом его нарушают - геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии", - говорится в документе.

Министры отмечают, что ЕС должен продолжать поддерживать расследования, которые проводит Украина и ряд других государств, а также Международный уголовный суд (МУС), "поскольку они играют ключевую роль в сборе доказательных материалов, установлении и наказании виновных в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в Украине".

"Создание специального трибунала дополнило бы роль МУС. В то время как МУС будет преследовать лиц за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной ответственностью специального трибунала стало бы привлечение к ответственности высшего политического и военного руководства РФ за преступление агрессии", - считают главы МИД. Они подчеркнули, что "главные вдохновители, подстрекатели и организаторы кровавой агрессии не должны уйти от ответственности".

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