Внебрачная дочь министра обороны России Шойгу получила гражданство Литвы

Бывшая подруга министра обороны Российской Федерации (РФ) Сергея Шойгу судится с Литвой из-за аннулированного вида на жительство, его внебрачная дочь получила гражданство Литвы, сообщил в воскресенье Отдел расследований телеканала LRT.

По данным информационной службы LRT, Департамент миграции аннулировал вид на жительство в Литве матери внебрачных детей С. Шойгу Елене Каминскас (Шебунова), однако она обжалует это решение в суде.

Департамент государственной безопасности Литвы предоставил заключение, что пребывание Е. Каминскас в Литве может создавать угрозу национальной безопасности.

По данным Отдела расследований LRT, у Е. Шебуновой уже с 2017 года был вид на жительство в Литве. После заключения брака с Е. Шебуновой литовский бизнесмен Адольфас Каминскас удочерил ее дочь, и в 2019 году девочка стала гражданкой Литвы.

Сам А. Каминскас весной получил российский паспорт, а в августе декларировал отъезд из Литвы в Россию.

О внебрачных связях С. Шойгу и его детях в 2019 году рассказал портал расследований The Insider.

А. Каминскас занимался девелоперскими проектами

В расследовании Siena сообщается, что с началом войны А. Каминскас вышел из своих литовских инвестиций. В настоящее время в Литве ему принадлежит только компания Motoideja, учрежденная 20 лет тому назад, которая с 2019 года не ведет никакой деятельности.

Согласно информации изданий Sienа и The insider, А. Каминскас в течение нескольких лет инвестировал в три крупных девелоперских проекта в Вильнюсе: жилой дом на проспекте Лайсвес, называемый "самым крупным в странах Балтии" развлекательный центр и неоконченный проект у западной объездной дороги.

По данным расследования, А. Каминскас присоединился к бизнесу невестки Юрия Борисова, ставшего известным во время импичмента президенту Литвы Роландасу Паксасу, Айгозель Гулмедовой - Pandos Investicijos и в 2018 году стал единственным акционером этой компании.

Компания Pandos Investicijos инвестировала в строительство жилого дома по адресу пр. Лайсвес, 77, в земельный участок у западной объездной дороги в Вильнюсе, где, как объявлялось, будет возведен центр офисов и складских помещений, инвестиции составят 8 млн евро.

Еще одна инвестиция А. Каминскаса - компания Despecto, владеющая развлекательным комплексом Moon Play в Виршулишкес.

В сентябре этого года эти компании у А. Каминскаса перенял бизнесмен Паулюс Квеселайтис, владелец девелоперской компании Homa.

Поставляла отделочные материалы для военных городков

Бывшая любовница С. Шойгу Елена Каминскас, согласно данным расследования, владела 30% акций в компании "Спецстройконструкция", учрежденной после аннексии Крыма в 2014 году. Эта компания выиграла конкурс на десятки миллионов евро, по которому поставляла отделочные материалы для строительства военных объектов Министерства обороны.

По подсчетам The insider, эта и другие компании заработали на подчиненных С. Шойгу структурах около 6,5 миллиардов рублей (свыше 100 млн евро по нынешнему курсу).

Е. Каминскас принадлежит, по данным издания, особняк в элитном районе Подмосковья, расположенный рядом с недвижимостью близких В. Путину олигархов Ротенбергов, стоимостью около 20 млн евро.

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