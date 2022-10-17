Опрос: лучше всего респонденты оценивают министра обороны Литвы

Данные новейшего опроса общественного мнения показали, что единственный член правительства Литвы, которого респонденты оценивают положительно - это министр обороны Арвидас Анушаускас. Популярнейшей партией остаются социал-демократы, сообщает LRT.

Опрос Baltijos tyrimai, проведенный в сентябре, показал, что благоприятнее всего респонденты оценивают экс-президента Валдаса Адамкуса. Положительно его оценили 78% респондентов, 13% - отрицательно, еще 9% не ответили на вопрос.

На втором месте - действующий президент Гитанас Науседа. Его благоприятно оценивают 64% респондентов, неблагоприятно - 28%, еще 8% не ответили на вопрос.

На третьем месте – министр обороны Анушаускас. Это единственный член правительства, которого участники опроса оценили положительно. Благоприятную оценку ему дали 58% участников опроса, отрицательно оценили – 29%. Оставшиеся 13% не ответили на вопрос.

Далее идет экс-президент Даля Грибаускайте - соответственно 58%, 33% и 9% респондентов.

На пятном месте – председатель партии "Свобода и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис: 52%, 30% и 18%.

Премьер-министра Ингриду Шимоните положительно оценивают всего 25% респондентов, отрицательно - 69%, еще 6% не ответили на вопрос. В августе положительно ее оценивали 28% респондентов.

По данным Baltijos tyrimai, это самая низкая оценка Шимоните с 2011 года. На втором месте – министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис - его неблагоприятно оценивают 80%, а благоприятно - 15% респондентов, еще 5% не ответили на вопрос.

Отрицательно оценивают и министра экономики и инноваций Аушрине Армонайте - 12% положительно, 82% отрицательно и 6% не ответили на вопрос.

Согласно данным опроса, самой популярной партией остается Социал-демократическая партия Литвы - за нее готовы голосовать 14% респондентов (на 2,3%, чем в августе).

На втором месте рейтинга – демократический союз "Во имя Литвы" - 11% (в августе 12,9%).

Третьем место - Союз отечества-Христианские демократы Литвы - 7,4% (на 0,6% больше, чем в августе).

За "Свободу и справедливость" намерены голосовать 6,2% респондентов (в августе 5,6%).

За Партию труда в сентябре проголосовали бы 5,8%, а в августе – 4,1% участников опроса.

Опрос был проведен 16–27 сентября. В нем участвовали 1024 жителя Литвы (18 лет и старше).

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