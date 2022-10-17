В Вильнюсе автомобиль насмерть сбил бежавшую через дорогу женщину

Несчастье произошло на перекрестке ул. Буйвидишкю и проспекта Лайсвес.

16 октября, в 23.20 ч. автомобиль BMW 320 сбил женщину, которая бежала через дорогу.

Водитель и несколько очевидцев уверяют, что машина ехала на зеленый свет, а женщина выбежала на дорогу на красный.

Водитель сказал, что пытался избежать столкновения, но не успел. Сбитая женщина упала на капот, затем на ветровое стекло.

Врачи около получаса реанимировали пострадавшую прямо на месте происшествия, но тщетно. 64-летняя пострадавшая скончалась.

По предварительным данным, автомобилем BMW управлял курьер, развозивший еду, на заднем сидении была сумка компании Bolt food.

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