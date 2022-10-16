Хаос на дорогах страны: за сутки полиция задержала более 20 нетрезвых водителей

Полиция сообщает о 23 нетрезвых водителях. Среди них - 2 тракториста и 3 водителя без прав.

7 человек были отстранены от вождения Каунасской уездной полицией. 5 водителей в состоянии умеренного алкогольного опьянения, двое — в состоянии сильного алкогольного опьянения. Рекордсмена остановили уже за полночь.

В Каунасе, на ул. Вайдото, мужчина за рулем автомобиля Audi (1980 г.р.) был очень пьян (3 промилле). Около 21.00 VW Passat, которым управлял пьяный (2,22 промилле) мужчина (1962 года рождения), врезался в припаркованный Hyundai на проспекте Исландиёс.

Похожая ситуация и в Вильнюсском уезде. В сводку включены 6 пьяных водителей (4 мужчины и 2 женщины), но в это число не входит мужчина, который после полуночи протаранил реформатор на автомобиле VW Passat, съехал в кювет и лишил освещения часть проезжей части. Алкотестер показал 2 промилле.

Самый пьяный был водитель был задержан около 14.00 на проспекте Саванорю. Проверка мужчины (1973 г.р.) показала 3,10 промилле. А в Вильнюсском районе пьяный (1,66 пром.) мужчина (1964 г.р.) находился за рулем трактора Vladimirec T-25A1.

Трактором МТЗ-50 управлял еще один пьяный водитель. Проверка пожилого мужчины (1943 г.р.) показала 1,80 промилле. Его значительно обогнал водитель Nissan Primera (1973 г.р.) из деревни Медомишкес - 3,07 промилле.

В Паневежском уезде поймали 2 пьяных водителей, и у обоих не было водительских прав. У одного проверка показала сильное, у другого - среднюю степень опьянения.

В Алитусском уезде - также 2 пьяных водителя (мужчина и женщина).

В Висагинском, Шилутском и Юрбаркском районах полицейские поймали по одному пьяному водителю.

По всем этим случаям полиция начала досудебное расследование. Водителям придется обратиться в суд, им грозит многотысячный штраф, а у некоторых конфискуют автомобили.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!