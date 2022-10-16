В Клайпеде решили, какой будет рождественская елка в этом году: придется экономить

BNS ru.DELFI.lt

Eglė Klaipėdoje Foto: Fotodiena

По сложившейся традиции к зимним праздникам Клайпеда собирается украсить живую елку, приветствуются предложения горожан и жителей района, сообщает учреждение Klaipėdos šventės.

За пару месяцев до зимних праздников клайпедчанам дают возможность предложить свои собственные елки, которые станут главным рождественским символом портового города. Жителей Клайпеды впервые пригласили подарить елки семь лет назад. По словам организаторов, такая инициатива получила положительные отзывы и стала визитной карточкой рождественского периода в Клайпеде. Горожане полны решимости пожертвовать ели, которые растут не один десяток лет, потому что они загораживают солнечный свет или электрические провода и занимают много места. Статьи по теме: Мэр Вильнюса представил планы экономии на Рождество Мэр Вильнюса предлагает установить скромную елку, а оставшиеся деньги пожертвовать Украине Организаторы обещают решить все проблемы, связанные с вырубкой дерева, его транспортировкой и уборкой места, где оно растет. Ель должна быть не менее 10 метров высотой, с широкой и обильной кроной ветвей. Все предложенные варианты будут проверены, оценены и представлены общественности. Созданная комиссия выберет самое подходящее и достойное звания Клайпедской городской ели дерево. В целях экономии энергоресурсов главный символ зимних праздников на Театральной площади зажгут на неделю позже запланированного — вечером 10 декабря. Предложения с фотографиями организаторы ждут до 25 октября. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!