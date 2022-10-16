Предлагают самим позаботиться о ценах: не нужно с протянутой рукой ждать, что даст Европа

Депутат Европарламента Юозас Олекас говорит, что Литва не должна ждать, что Европа решит по поводу высоких цен на энергоносители - ей необходимо сделать свою домашнюю работу, сообщает LNK Žinios.

В Европе продолжаются дебаты о том, как подготовиться к зиме и обуздать высокие цены на энергоносители.

Хотя среди представленных Европейской комиссией (ЕК) предложений не было предложения об установлении потолка цен на газ, министры энергетики Европейского Союза (ЕС) обязали Комиссию в ближайшее время подготовить документ, предусматривающий это.

Ранее Европарламент предложил распределить сверхприбыли энергетических компаний между уязвимыми потребителями, разделить цены на электроэнергию и газ и обеспечить справедливый вклад солидарности.

Депутат Европарламента Юозас Олекас сообщил LNK, что ЕП предлагает потребителям добавочную прибыль, которая образуется при производстве электроэнергии не из газа, а из возобновляемых источников.

"Литва производит мало электроэнергии, в основном ее импортирует. Было предложение, чтобы Литва подписала соглашение со Швецией, чтобы часть прибыли, полученной шведскими компаниями за счет сверхприбыли, просто перечислялась в Литву и распределялась между нашими потребителями в качестве компенсации", - пояснил политик.

Однако LNK отмечает, что есть компании, которые считают это несправедливым.

Ю. Олекас подчеркивает, что в Европе действует принцип солидарности, и дело не только в Литве и Швеции - к подписанию соглашения подключится и ЕК.

"Она как партнер, посредник. У нас такой контракт должен быть к 1 декабря. Но это лишь частичное решение, потому что нужны и другие", — подчеркнул депутат Европарламента.

По словам Ю. Олекаса, речь идет о "потолке" цен на газ, предназначенном для производства электроэнергии.

"У нас есть две очень хорошие страны - примеры, Испания и Португалия, которые обратились в Совет Европы и сами ввели такое ограничение и компенсируют это из собственных средств", - сказал он.

Juozas Olekas Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

По словам политика, склоняются к тому, что ЕК будет общим покупателем европейского газа. Ю. Олекас считает, что это одобрит Совет европейских лидеров. Однако если бы такого консенсуса не было, по мнению политика, Литва могла бы последовать примеру вышеупомянутых стран.

"Мы сейчас выделяем почти 1 миллиард евро на компенсацию цен на электроэнергию, часть этой суммы мы могли бы направить на компенсацию за газ и таким образом снизить цену на электроэнергию, произведенную на электростанции в Электренай", – предположил он.

Предлагает не стоять с протянутой рукой

По словам собеседника LNK, было бы еще лучше, если бы ранее закрытые мазутные блоки на электростанции в Электренай возобновили работу. Это позволит снизить цену на электроэнергию в полтора раза.

"Нам не нужно ждать с протянутой рукой того, что даст Европа, но Литва тоже должна сделать свою домашнюю работу, и это очень помогло бы снизить цены на электроэнергию", - сказал он.

Некоторые СМИ сообщают, что Испания и Португалия установили несколько заниженные цены на электроэнергию. Политик согласился, что стоит руководствоваться принципом разумности.

По словам Ю. Олекаса, сейчас ЕК ведет переговоры с новыми поставщиками газа из Алжира, Азербайджана и других стран.

"Снижая влияние России, мы можем справиться - имея и газ, и более низкие цены на электроэнергию. Ну и, конечно, еще один очень важный для потребления электроэнергии момент — это пауза в ремонте домов", — сказал политик.

Он надеется, что в Европе будет достигнут консенсус, тем более, что мнение председателей Европарламента и ЕК очень четкое.

"Среди стран-членов мы также слышим достаточно широкое одобрение. Есть еще пара стран, с которыми ведутся интенсивные переговоры, я думаю, что они тоже могут поддержать такое предложение", — сказал депутат Европарламента.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!