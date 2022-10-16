Объяснили, почему цена на отопление в Каунасе выросла на 140 процентов: город попал в уникальную ситуацию

Жители Литвы в этом году с большим волнением ждут начала отопительного сезона, а ситуация в Каунасе, пожалуй, самая удивительная: сообщается, что цены на отопление в октябре здесь будут на 140% выше, чем в прошлом году.

Почти вся страна будет платить за тепло в этом году почти в два раза больше, чем в октябре прошлого года, а самый высокий рост - на 140% - ожидается в Каунасе.

Прохожие в Каунасе не скрывают своего удивления такому скачку цен, но Вайдотас Йонутис, руководитель отдела торговли международной биржи биотоплива Baltpool, объясняет, почему счета за отопление по всей стране в октябре этого года будут значительно выше, чем в прошлом году.

"Причина в том, что цены на топливо растут. В этом году по сравнению с прошлым подорожало биотопливо, которое используется как один из основных видов топлива для отопления. Его цена выросла примерно на 100 процентов по сравнению со средним показателем прошлого года. Вопрос в том, будут ли эти цены держаться весь отопительный сезон. Цена на газ выросла, может быть, в 3-4 раза. Сведение всего этого в общую картину объясняет, почему разница в цене такая большая", — говорит В. Йонутис.

Однако самым пугающим, пожалуй, был скачок цен в Каунасе, и здесь у собеседника тоже есть объяснение: "Нюанс, связанный с Каунасом, заключается в том, что здесь подорожание на 140 процентов в этом году, но он все равно выглядит очень хорошо на общей картине ТОП-5 городов, т.е. цена в Каунасе практически самая низкая по сравнению с другими пятью крупнейшими городами".

Каунас в этом году будет платить 9,5 цента за киловатт-час тепла, говорит специалист, и резкое процентное изменение произошло потому, что в прошлом году цена была слишком низкой, так как менялось регулирование аукционов отопления.

"Теперь получается, что 140 процентов выглядят действительно трагично, но это потому, что в октябре прошлого года цена была, я бы сказал, неправильно сформирована или основывалась на нерыночных условиях, которые корректировались годами, и сейчас ситуация изменилась", - отметил он.

Однако, по словам В. Йонутиса, каунасцам не следует забывать, что в Каунасе до сих пор, пожалуй, самые низкие цены на отопление в стране, потому что в этом городе уникальная ситуация, когда предложение тепла превышает спрос, а постоянная конкуренция не позволяет ценам расти слишком сильно.

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