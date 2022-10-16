Профессор Чаплинскас поднял неудобные вопросы об управлении пандемией: в COVID-паспорте не было необходимости

Карантин, введенный из-за пандемии COVID-19, и последующее появление в Литве цифрового ковид-сертификата и "паспорта возможностей", которые могли получить только полностью иммунизированные люди, вызвали общественное сопротивление. Утверждалось, что эти меры были приняты на благо общества, чтобы контролировать распространение болезни, и подчеркивалось, насколько важно пройти вакцинацию, чтобы не заразить других.

Теперь некоторые члены Европейского парламента (ЕП) говорят, что "прививка ради других" всегда была ложью.

Профессор Саулюс Чаплинскас, специалист по инфекционным заболеваниям, поделился в своей социальной сети Facebook сообщением, опубликованным в Twitter Робом Роосом, депутатом Европарламента, избранным в Нидерландах: "В Европейском парламенте один из директоров Pfizer только что признался мне: эффективность вакцины для остановки передачи вируса во время ее вывода на рынок не проверялась. Это устраняет правовую основу для COVID-паспорта. "Вакцинация ради других" всегда была ложью. Единственная цель паспорта COVID-19 - вакцинировать людей".

Это вызвало большой резонанс и множество дискуссий в Литве.

Портал Delfi связался с профессором С. Чаплинскасом и попросил его подробнее прокомментировать заявление европарламентария.

Избегали неудобных вопросов

По словам профессора, Европарламент собрал группу, в которой депутаты ЕП анализируют, что и как было сделано для борьбы с пандемией коронавируса и какие уроки следует извлечь, чтобы те же ошибки не пришлось повторять в будущем, когда возникнут другие пандемии.

Говоря об ограничениях, которые применялись различными странами для борьбы с пандемией, С. Чаплинскас заметил, что давно была высказана мысль о том, что сплошные карантины, закрытие городов через определенный промежуток времени стали приносить больше вреда, чем пользы.

Профессор заметил, что в Еврокомиссии (ЕК) во время пандемии почти не было координации.

"Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний и Всемирная организация здравоохранения отреагировали поздно. Поэтому каждая страна стала применять свои ограничения, закрываться друг от друга. Если мы говорим о Евросоюзе, как о едином сообществе, где есть свободное передвижение людей и так далее, то вряд ли такие вещи были бы логичны, тем более что мы прекрасно понимаем: те так называемые COVID-паспорта все равно не могли остановить распространение вируса.

Другой вопрос – вакцины. Они не только спасли жизни, но и на определенный момент остановили распространение вируса. Это тоже понятно. Но когда, возможно неверные новости распространялись среди общественности, возникло определенное разделение людей, которое мы особенно наблюдали в Литве. Неправильно, если люди перестают прислушиваться к другим мнениям или избегают неудобных вопросов. Если у человека есть вопросы, на них нужно ответить. Вот как я вижу ситуацию, в которой сейчас находится ЕП.

А сколько существует теорий заговора, связанных с фармацевтическими компаниями, включая ценовые соглашения, решение этих вопросов уже не является задачей медицинских специалистов", - прокомментировал С. Чаплинскас.

По словам специалиста, не только он один, говоря о карантине, отмечал, что всего 3-4 недели дадут максимальный положительный эффект. После этого отрицательный эффект может перевесить положительный.

Частично упомянуто важное правило

Несмотря на сомнения, высказанные депутатом Европарламента Р. Россо, профессор сказал, что не меняет своего мнения о прививках и однозначно советует вакцинироваться от COVID-19.

"Но вы должны помнить общее правило, которое, возможно, было частично упомянуто, что прививаются здоровые люди. При проведении той или иной медицинской процедуры необходимо оценивать конкретную ситуацию каждого человека, это касается и прививок. Подводя итог, можно сказать, что чем старше человек, тем больше дополнительная польза от защиты, получаемой в ходе вакцинации – в этом нет никаких сомнений.

Другой вопрос, что когда речь идет о молодежи, детях и людях с соответствующими заболеваниями, должна быть индивидуальная оценка, как и везде в медицине. Теперь пришло время так действовать и смотреть на человека, на ревакцинацию. Там, где нет никаких сомнений, людей следует не только побуждать к укреплению иммунитета, но и к тому, чтобы избегать ситуаций, когда они могут заразиться и передать вирус другим, особенно в холодное время, когда нужно находиться в помещении", - сказал С. Чаплинскас.

На что был нацелен "паспорт возможностей"?

Профессор сказал, что он никогда не поддерживал идею "паспорта возможностей" или COVID-сертификата ЕС.

"Необходимо понять, где приоритет реагирования на пандемию. Приоритет следует отдавать деятельности, которая наиболее эффективны там, где существует наибольший риск инфекций и тяжелых заболеваний: в больницах, домах престарелых следует уделять внимание пожилым людям, людям с некоторыми патологиями. Их нужно защищать в первую очередь, не заносить к ним вирус, укреплять их иммунную систему, а также как можно раньше вакцинировать.

"Паспорт возможностей" был направлен на это или он был направлен на побуждение молодых, здоровых, активных людей к вакцинации? Их вакцинация также важна, потому что они заражают людей из группы риска. Но если люди в группе риска недостаточно защищены, менее привиты, то "паспорт возможностей", вероятно, не поможет им максимально избежать заражения", — пояснил С. Чаплинскас.

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