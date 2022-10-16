Погода: тепло сохранится, местами воздух прогреется до 16-18 градусов

В воскресенье будет облачно, в западных районах ожидаются прояснения. Во многих районах пройдут слабые кратковременные дожди.

В утренние часы облака скопятся на восточной окраине страны. До полудня до взморья дойдет холодный атмосферный фронт, который сместится на восток вместе с кратковременными дождями.

Ветер южный, юго-западный, достигнет скорости 8-13 м/с. Несмотря на то, что на небе будет много облаков и временами ожидаются дождь, день будет теплым, термометры покажут 13-18 градусов.

Холоднее всего будет в окрестностях Зарасая, Игналины и Швенчёниса - около 13 градусов, в столице потеплеет до 14-15 градусов. Также тепло порадует и жителей взморья, а теплее всего будет в Мариямпольском, Каунасском, Алитусском и Паневежском уездах – до 16-18 градусов.

В ночь на понедельник из Литвы уйдут дождевые тучи, кратковременные дожди пройдут только в восточных и юго-восточных районах страны. Температура - до 6-11 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Но по-прежнему будет дуть сильный юго-западный ветер, местами порывы его достигнут 15 м/с. Воздух прогреется до 13-17 градусов.

Несмотря на то, что во вторник будет тепло, в страну придут дождевые облака.

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