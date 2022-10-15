Политолог: правящие испугались

Правящие испугались, поэтому в бюджете следующего года предусмотрели пакет помощи бизнесу, который столкнулся с вызовом цен на энергоносители, продлили льготы по налогу на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц и предприятий общественного питания, говорит декан факультета политики и дипломатии Университета Витаутаса Великого, проф. Шарунас Лекис.

Ранее правительство заявило, что бизнес, испытывающий последствия энергетического кризиса, не получит господдержки, а льгота по НДС в размере 9% для предприятий общественного питания не будет продлена. Однако правительство передумало, эти меры предусмотрены в проекте бюджета на следующий год.

Ш. Лекис считает, что политики испугались.

"Испугались давления. Когда своего предложения, политики, стратегии нет, тогда сдаешься. Все, что просят, дают, деньги взяты в долг. Это не навредит этому правительству, возвращать должны будут другие", - сказал политолог.

По его оценке, позиция правящих по поддержке бизнеса изменилась из-за риска выхода людей на улицы.

"Они понимают социальные последствия. [Они] боятся социального давления, очевидно. Появится простор для социального протеста, в конце концов экономические трудности, которые заставят людей [выйти] на улицы, заставят закрыть заводы, предприятия, рестораны. Масштабы не будут такими, чтобы их можно было заглушить или проигнорировать теми или иными предложениями", - прокомментировал Ш. Лекис

Сейчас, по его словам, правительство вынуждено быть социально чувствительным и делается это на заемные деньги.

Вместе с бюджетом следующего года правительство приняло решение продлить на полгода льготу по НДС в размере 9% для предприятий общественного питания, а для гостиниц - бессрочно.

Также был представлен пакет помощи бизнесу в размере 2,5 млрд евро, предлагающий меры, которые помогут литовским компаниям справиться с вызовами из-за цен на энергию: компенсация части роста цен на электроэнергию, субсидии для энергоемких компаний, возможность отсрочки уплаты налогов, различные кредиты и др.

Проект бюджета на следующий год предусматривает дефицит государственных финансов в размере 4,9 процента валового внутреннего продукта (ВВП).

Планируемый дефицит будет означать необходимость дополнительных заимствований. Стоимость государственных заимствований выросла в шесть раз с начала этого года, но сам долг является одним из самых низких в ЕС — в настоящее время он составляет 40,3% ВВП или в номинальном выражении - около 23 млрд евро.

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