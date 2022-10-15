В Мариямполе полиция задержала грузовик с большим количеством белорусских контрабандных сигарет

В Мариямполе, на улице Бержу, после проверки грузовика Mercedes Benz Actros с полуприцепом было обнаружено 800 тысяч штук сигарет NZ Gold с белорусскими наклейками.

Полиция Мариямпольского уезда сообщает, что в пятницу около 8 утра был задержан грузовик с контрабандой.

Водитель грузовика (1979 г.р.) был допрошен. Полиция начала досудебное расследование по факту незаконного хранения акцизных товаров, когда их стоимость превышает 12 500 евро.

Уголовный кодекс предусматривает за это штраф или лишение свободы на срок до восьми лет.

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