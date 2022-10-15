Исследование показало, сколько наличных литовцы носят в кошельках

Большинство жителей стран Балтии обычно расплачиваются банковскими картами, поэтому в кошельках у них остается не более 50 евро наличными, показывает опрос, проведенный банком Luminor.

Результаты опроса, проведенного по заказу Luminor, показывают, что большинство жителей стран Балтии старается всегда иметь при себе как платежную карту, так и немного наличных денег, чтобы в любом случае расплатиться за товары и услуги. В Литве и Эстонии около четверти людей (24 и 26 процентов) всегда носят с собой около 50 евро, в Латвии таких треть (32 процента), говорится в отчете.

У каждого четвертого жителя Латвии (27%) и Эстонии (23%) чуть меньше - около 20 евро в кошельке, а в Литве - у каждого пятого (20%).

Около трети жителей стран Балтии носят в кошельке и банковскую карту, и наличные. Об этом говорят 40% латышей, 34% эстонцев и 31% литовцев.

Данные опроса также показывают, что жители стран Балтии не всегда могут оплатить товары или услуги платежной картой, даже если захотят. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются в Латвии – примерно раз в месяц с такой ситуацией сталкивается каждый пятый ее житель, а каждый десятый – и того чаще.

Меньше всего проблем при оплате банковской картой возникает в Эстонии, где даже половина респондентов не помнит случая, когда они не могли расплатиться платежной картой.

"Данные опроса показывают, что ситуация неплохая, но предпринимателям все же следует обратить внимание на то, что люди часто не носят с собой большие суммы наличных денег. Поэтому без возможности оплаты платежной картой они будут вынуждены отказаться от покупки. Таким образом, компании теряют часть своего дохода. Это особенно актуально для тех предпринимателей, чьи клиенты младшего возраста", — говорит Юстас Дауйотас, руководитель отдела электронной коммерции Luminor.

Согласно опросу, часть жителей стран Балтии вообще не пользуется наличными. 14% респондентов в Эстонии, 12% в Литве и 5% в Латвии обычно носят с собой только платежную карту.

Исследование по заказу Luminor было проведено в сентябре 2022 года в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat Latvia. В ходе исследования было опрошено около 1000 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет в каждой из стран Балтии.

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