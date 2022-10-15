Президент Литвы после разговора с Зеленским: мы не устанем и не позволим другим устать

ELTA ru.DELFI.lt

Gitanas Nausėda Foto: DELFI / Julius Kalinskas

В пятницу состоялся телефонный разговор президента Гитанаса Науседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Руководитель страны напомнил В. Зеленскому, что Литва не устанет и будет вместе с Украиной до победы.