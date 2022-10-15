В первый карантин из-за коронавируса в Европе зачато меньше детей, в Литве ситуация наиболее печальная

ELTA ru.DELFI.lt

Во время первого карантина в Европе, объявленного из-за пандемии коронавируса, было зачато меньше детей, чем за тот же период предыдущего года. Число рождений через девять месяцев после апогея первого карантина в 24-х странах Европы уменьшилось в среднем на 14 проц., пишет в специализированном журнале Human Reproduction специалист в области акушерства Лео Помарас из университета Лозанны и его коллеги.

Повлияли на результаты прежде всего 13 стран, в которых число рождений уменьшилось на 12-28 проц. Особенно сильно число рождений в январе 2021 года уменьшилось в Литве (28,1 проц.), Украине (24,4 проц.) и Испании (23,5 проц.), а также в Италии, Португалии и во Франции. В ходе исследования ученые сравнивали число рождений в январе 2021 года со средними показателями января 2018 и 2019 годов. Из 24 стран больше всего новорожденных появилось на свет только в Финляндии и Дании. Статьи по теме: В Литве за год количество жителей сократилось на 38 000 Показатели рождаемости в Литве улучшают родившиеся за границей дети Коронавирусные меры в каждой стране были разными, но практически везде был введен карантин, то есть ограничена социальная жизнь. Карантин не был объявлен только в Швеции. "Чем дольше продолжался карантин, тем меньше женщин забеременели – даже в тех странах, на которые пандемия повлияла не очень сильно", - сказал Л. Помарас. Ученый делает вывод: "Такие меры, как соблюдение расстояния и уменьшение контактов, страх, связанный с возбудителем болезни, а также социальный и экономический кризис могли быть косвенными факторами, сыгравшими роль при принятии парами решения о беременности". Примерно через девять месяцев после окончания первого карантина, то есть в марте 2021 года, число рождений в среднем во всех странах несколько превысило допандемический уровень. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!