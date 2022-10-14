Прогноз врача: сезон гриппа будет тяжелым, признаки опасности есть уже сейчас

В последние годы заболеваемость гриппом в Литве была низкой, поэтому сократилось число жителей, прививающихся от этой болезни. В прошлом сезоне от гриппа привились всего 8% жителей, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ). Однако врачи прогнозируют, что грядущий сезон гриппа будет сложным.

В последние два года в Литве показатель заболеваемости гриппом был очень низким: если в сезоне 2018–2019 гг гриппом болели 50 000 человек, то в 2020–2021 г. всего 302.

Однако сейчас меры предосторожности, связанные с COVID-19 ослаблены, поэтому возвращаются инфекционные заболевания. В сезоне 2021–2022 гг. случаев гриппа было в 20 раз больше, чем в предыдущем - 6000.

"На основе многолетнего опыта могу сказать, что в этом году сезон гриппа должен быть тяжелым. Это видно по симптомам простудных заболеваний. Симптомы очень разные – от рвоты до поноса. Насморк у пациентов с гноем, температура высокая, горло - красное. Значит, уже сейчас распространяются вирусы, поражающие много систем организма, а не какую-то одну. Мы опасаемся, что другие вирусы откроют двери перед гриппом. Поэтому я рекомендую жителям привиться", – сказала педиатр Науининкской поликлиники Янина Зупкаускене.

В Австралии уже сейчас фиксируют высокий уровень заболеваемости среди детей.

Такие же тенденции отмечает и НЦОЗ - в прошлом сезоне гриппом чаще болели дети - 69,6% от всех случаев. Врач сказала, очень важно прививать детей, поскольку они контактируют как с родителями, так и дедушками и бабушками.

По словам врача, этот сезон гриппа будет сложнее, поскольку нет карантинных мер и мер по ограничению распространения вируса, которые помогали как против пандемического, так и против других вирусов.

"Сейчас мы свободны, ходим, куда хотим, маски мало кто носит, поэтому сдерживать распространение вируса будет сложнее. Все было бы иначе, если бы больше людей прививалось – тогда будет меньше случаев болезни, форма заболевания будет легче. К сожалению, у нас многие люди сознательно не хотят прививаться, не верят в вакцинацию. Если посмотреть, кто прививается, увидим те же фамилии, эти люди на самом деле думают о своем здоровье", – сказала Зупкаускене.

Она заметила, что сезон будет непростым, потому что COVID-19 никуда не исчез.

Прививаться от гриппа рекомендуется перед сезоном заболевания - в октябре-ноябре, но можно привиться на протяжении всего сезона. Иммунитет формируется в течение 2 недель. Вакцина от гриппа безопасная, а побочные действия бывают редко.

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