Цены на горючее в Литве за неделю выросли на 6–11 центов

Средняя цена бензина в Литве за неделю выросла почти на шесть центов, но он остается самым дешевым в странах Балтии, а дизельное топливо подорожало почти на 11 центов, сообщило в пятницу Литовское энергетическое агентство (ЛЭА).

С 3 по 10 октября литр бензина в среднем по стране стоил 1,71 евро (на 5,7 цента больше, чем неделю назад), литр дизельного топлива - 1,87 евро (на 10,7 цента больше).

Бензин в Литве продолжает оставаться самым дешевым в странах Балтии, дизтопливо дешевле в Латвии (1,82 евро).

На прошлой неделе средние цены на топливо росли как в странах Балтии, так и в Польше и Германии. Бензин в них подорожал на 5,3-8 цента, а дизельное топливо на 6,3-12,5 цента.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!