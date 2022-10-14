Энергетический кризис литовские предприятия еще не коснулся

В третьем квартале этого года, по сравнению со вторым, количество обанкротившихся предприятий в Литве уменьшилось – этот и другие признаки показывают, что энергетический кризис еще не затронул литовские предприятия, сообщает аналитическая компания Scorify.

По ее данным, количество обанкротившихся предприятий в Литве за квартал сократилось на 9% до 250, ликвидировано на 25% компаний меньше - 3,2 тыс., а в судах было начато на 20% меньше процессов о банкротстве - 266.

"На основании динамики банкротств и ликвидируемых компаний можно сделать вывод, что кризис энергоресурсов еще не набрал обороты – кредитные рейтинги компаний хорошие, количество сотрудников растет, хотя и несколько медленнее, кроме того, уровень банкротств также невысок, и количество ликвидируемых компаний также уменьшается", - говорится в сообщении менеджера Scorify по решениям для бизнеса Юрги Тамашаускайте.

Как говорится в сообщении, на начало октября было 9% предприятий с высоким риском и по сравнению с началом предыдущего квартала этот процент не изменился. Доля компаний с низким уровнем риска увеличилась на 1 проц. пункт до 51%.

По данным Scorify, в настоящее время работающих в стране на 2% больше, чем в октябре прошлого года. Быстрее всего - на 14% - их число увеличивалось в секторе информационных технологий, а число занятых в сельском хозяйстве, на предприятиях по операциям с недвижимостью, других услуг и добывающей промышленности сокращалось.

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