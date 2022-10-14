В случае распространения коронавируса или гриппа в образовательном учреждении больничные будет выдавать "Содра"

В случае распространения коронавируса или гриппа в образовательном учреждении больничные родителям заболевших детей с ноября будет выдавать "Содра", а не врачи.

Соцмин сообщает, что такой порядок будет действовать, если в стране не действует режим чрезвычайной ситуации, связанный с этими болезнями или карантин, но само учреждение или его учредитель объявляет режим, ограничивающий распространение инфекции.

"Само учреждение может объявить режим, ограничивающий распространение инфекции, если появились очаги гриппа или COVID-19. До сих пор в таких случаях больничные родителям, сидящим дома с детьми, давали врачи. Сейчас порядок изменился, больничные будет выдавать "Содра", – сказано в пресс-релизе.

В таких случаях больничный будут давать не больше чем на две недели.

Для этого надо будет подать заявку в "Содру" – по интернету или в отделении, о больничном надо информировать работодателя.

Больничный будут выдавать в течение двух дней с момента подачи заявления, его будут оплачивать только во время действия режима, ограничивающего распространение инфекции, даже если сам больничный выдадут на более длительный срок.

В таких случаях больничный смогут получить и безработные.

С 1 ноября расширяется круг людей, которые смогут брать больничные по уходу за детьми и получать за них выплаты. Такие больничные могут получать и дедушки с бабушками. До сих пор их могли получать только родители и опекуны.

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