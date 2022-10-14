Тихая акция у парламента Литвы: ежегодно умирает несколько молодых людей, которые могли бы жить

16–летний Томас, 22–летняя Йоланта, 7–летний Йонукас – это лишь несколько из сотни пациентов с муковисцидозом (кистозным фиброзом), право на жизнь которых заточено в коридорах парламента. 10 лет назад было создано новое лекарство, которое компенсируют в 39 странах Европы и большинстве развитых стран мира, решение этого вопроса нашли в Латвии и Эстонии. Между тем в Литве все меры по контролю заболевания были направлены только на профилактику осложнений и их лечение, к сожалению, недостаточно эффективное, поскольку кистозный фиброз по-прежнему остается генетическим заболеванием, приводящим к летальному исходу.

Больные и их близкие решили не молчать после того, как в очередной раз парламент не взялся за решение проблемы.

"Вы не можете себе представить, что значит держать на руках кашляющего, задыхающегося ребенка, когда ты ему можешь помочь не лекарствами, а только объятиями, нашептыванием, что все будет хорошо. Все, кто растит детей с муковисцидозом, уже не верим, что все будет хорошо, если мы ничего не будем делать – от обещаний дети дышать не начнут. Каждый месяц, полгода, год в ожидании рассмотрения вопроса назначить компенсацию или нет, забирает у нас детей. Каждая ранняя смерть от муковисцидоза - избыточная смерть, ее могло и не быть. Мы не хотим преждевременно хоронить детей", – сказала глава Литовской ассоциации муковисцидоза Лияна Казлаускене.

Качество и продолжительность жизни больного муковисцидозом зависит от того, насколько быстро ставят диагноз и насколько эффективно и адекватно лечение. От того, насколько просвещены в этом вопросе его близкие, от помощи общества и государства.

"Мы хотим, чтобы чиновники наконец-то поняли, что эти юные пациенты могут жить дольше и вести более качественный образ жизни, быть активными участниками социальной жизни, а не больными, прикованными к кроватям в больницах и из-за осложнений требующими дорогого лечения, этого бы не потребовалось, если бы они получали всестороннюю помощь для контроля заболевания.

Состояние наших пациентов, которых в Литве осталось всего 80, гораздо хуже, чем у таких же больных в других странах, и это напрямую связано с ограниченными возможностями лечения и запоздалой диагностикой. Поскольку нет компенсации инновационного лечения, ежегодно от осложнений умирает несколько молодых людей. По нашим данным, в Литве в год появляется по 4-5 новых пациентов с муковисцидозом, это редкая болезнь", – сказала Казлаускене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!