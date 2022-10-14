В Литве среди детей распространяется новый способ одурманивания

Специалисты предупреждают, что вдыхание аэрозолей может иметь необратимые последствия для мозга ребенка. Как родителям выяснить, что ребенок использует такой способ одурманивания? Этот вопрос выясняли журналисты LNK.

Раньше для одурманивания люди нюхали клей, рассказал врач-токсиколог Робертас Бадарас. Сейчас, по его словам, перешли к использованию других веществ.

"Само техническое направление решения проблемы достаточно новое, но вещества, которые используются для одурманивания, не новы. Раньше использовали разный клей, может, люди старшего возраста слышали об этом, потом надолго об этом забыли. Сейчас, похоже, возвращается такая практика", – сказал LNK врач.

"В Европе это не является какой-то серьезной проблемой, это особенно не распространено, но видимо появляются спорадические очаги из какого-то источника информации, распространяются среди детей/подростков. Надеемся, что это не перерастет в массовое явление. Сам механизм одурманивания достаточно опасный", – заметил Бадарас.

Он сказал, что к такому способу одурманивания развивается привыкание.

"Первые литературные источники описывали зависимости взрослых людей, профессиональные зависимости, когда работники определенных областей становились зависимыми от определенных веществ, с которыми работали. Разные растворители, ароматические углеводороды чаще всего использует молодежь, иногда подростки. Почему? Возможно, из-за доступности. Но такие традиции были и прежде, они были распространены на рубеже XX–XXI в., тогда это была серьезная проблема, потом была тишина. Сейчас снова появляется", – сказал токсиколог.

Как себя чувствует человек, нюхающий клей, аэрозоли?

"Не могу сказать, что он чувствует, сам не пробовал, но цель одна - кратковременные галлюцинации. Иногда они длятся дольше, чем планирует человек. Эта одноразовая, недолгодействующая цель дорого обходится организму", – заметил Бадарас.

Детей, которые используют для одурманивания аэрозоль, по его словам, можно узнать по запаху в их комнате, по их поведению: такой ребенок может быть взволнован, находиться в состоянии эйфории или в подавленном настроении.

"В комнате пахнет освежителем воздуха. Запах впитывается в одежду, остается на коже. <...> Кроме того, галлюцинации быстро не проходят. Иногда это воздействие проявляется долго", – рассказал собеседник.

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